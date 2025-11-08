Fête des Rosiers d’automne Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

Fête des Rosiers d’automne Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou samedi 8 novembre 2025.

Fête des Rosiers d’automne

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

2025-11-08

Vivez la Fête des Rosiers d’Automne aux Chemins de la Rose marché de rosiers racines nues (800 variétés), cours de taille, rencontres avec des pros, boutique et dégustations à la rose.

Aux Chemins de la Rose, plongez dans l’univers fascinant des rosiers lors de la Fête des Rosiers d’Automne, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de jardins et de nature.

Sur place, découvrez un grand marché de rosiers racines nues proposant plus de 800 variétés rosiers botaniques, lianes, grimpants, tiges, sans oublier des exclusivités et nouveautés.

Pour enrichir vos connaissances, participez aux cours de taille de rosiers (8, 9 et 11 novembre), animés par un professionnel qui vous transmettra les techniques et conseils essentiels pour entretenir vos rosiers.

Au programme de la fête

– Un marché unique autour du rosier, avec des conseils personnalisés de spécialistes

– Des cours collectifs de taille des rosiers

– Des rencontres et échanges avec des professionnels passionnés

– Une boutique de produits à la rose et des dégustations gourmandes

– Un salon de thé pour une pause conviviale au cœur de la roseraie

La Fête des Rosiers d’Automne est l’occasion idéale de préparer votre jardin pour la saison prochaine et de vivre un moment privilégié dans un cadre fleuri et authentique.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2025 de 10h à 18h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

English :

Experience the Autumn Rose Festival at Chemins de la Rose: bare-root rose market (800 varieties), pruning courses, meetings with professionals, boutique and rose tastings.

German :

Erleben Sie das Herbstrosenfest auf den Chemins de la Rose: Markt für wurzelnackte Rosen (800 Sorten), Schnittkurse, Treffen mit Profis, Shop und Rosenverkostungen.

Italiano :

Vivete il Festival delle rose d’autunno ai Chemins de la Rose: mercato delle rose a radice nuda (800 varietà), corsi di potatura, incontri con professionisti, negozio e degustazioni di rose.

Espanol :

Viva la Fiesta de la Rosa de Otoño en los Chemins de la Rose: mercado de rosas a raíz desnuda (800 variedades), cursos de poda, encuentros con profesionales, tienda y degustaciones de rosas.

L’événement Fête des Rosiers d’automne Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME