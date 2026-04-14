Fête des rosiers de printemps aux chemins de la rose, Roseraie – Les Chemins de la Rose,

Fête des rosiers de printemps aux chemins de la rose 5 – 7 juin Roseraie – Les Chemins de la Rose Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La fête des rosiers 2026 : un événement floral incontournable en Anjou

Amoureux des fleurs et passionnés de jardinage, préparez-vous à une escapade parfumée inoubliable ! Du 6 & 7 juin 2026, la Roseraie Les Chemins de la Rose vous invite à célébrer la beauté des roses lors de la fête des rosiers. Cet événement printanier unique en son genre, organisé en Maine-et-Loire, est une occasion rêvée pour enrichir vos connaissances botaniques et repartir avec de précieuses astuces de spécialistes.

Un week-end d’évasion au cœur des roses

Que vous soyez jardinier amateur, passionné de botanique ou simplement en quête d’une sortie nature en Anjou, la Roseraie Les Chemins de la Rose vous ouvre ses portes pour trois jours exceptionnels. Plongez dans un univers floral où senteurs et couleurs s’harmonisent pour un véritable spectacle naturel.

Au programme de cet événement floral :

Rencontres avec des experts : Découvrez les secrets des rosiers grâce aux conseils avisés de professionnels passionnés.

Animations variées : Ateliers et démonstrations pour approfondir vos connaissances en jardinage.

Chasse au trésor pour les enfants : Une aventure ludique pour les plus jeunes.

Restauration et détente : Profitez du bar et du salon de thé ouverts toute la journée, le midi déjeunez en terrasse avec des produits locaux.

Marché aux rosiers : Près de 800 variétés de roses issues de notre production locale, idéales pour embellir votre jardin.

Plongez dans un univers floral exceptionnel

Explorez des sentiers fleuris et imprégnez-vous des parfums enivrants de la saison. Dès la passerelle, une vue panoramique sur un océan de pétales s’offre à vous, révélant un véritable nuancier de couleurs au fil de votre promenade.

Un marché aux rosiers unique en son genre

Vous recherchez le rosier parfait pour votre jardin ? Venez découvrir un large choix de rosiers buissons, grimpants et anciennes variétés, cultivés avec soin dans notre roseraie. Nos jardiniers seront ravis de vous conseiller afin que chaque plante trouve sa place idéale chez vous.

Lieu : Roseraie Les Chemins de la Rose, Maine-et-Loire

Dates : 6 & 7 juin 2026

Horaires : 10h à 19h

Venez célébrer la rose dans toute sa splendeur lors de cet événement printanier enchanteur !

Roseraie – Les Chemins de la Rose doué la fontaine 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 95 95 http://www.lescheminsdelarose.com https://linktr.ee/roseraie_chemins_de_la_rose;https://www.instagram.com/roseraie_chemins_de_la_rose/ Exceptionnelle collection de roses (10 000 rosiers) botaniques, anciennes, anglaises et modernes. Des conseils d’entretien et de culture des rosiers pourront vous être dispensés par les jardiniers du parc. Parking voitures, cars, accueil camping-cars

La fête des rosiers 2026 : un événement floral incontournable en Anjou

©Les Chemins de la rose