Fête des rosiers Doué-en-Anjou
Fête des rosiers Doué-en-Anjou samedi 8 novembre 2025.
Fête des rosiers
Rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Événement incontournable de l’automne pour les passionnés de roses et de jardin, la Fête des rosiers vous accueille à la Roseraie Les Chemins de la Rose.
Profitez de votre cours de taille et du marché aux rosiers pour parfaire votre jardin, avec les conseils de spécialistes.
Une dégustation de produits à base de rose sera proposée en accès libre en boutique, idéale pour de nouvelles idées de recettes florales !
À l’approche des fêtes de fin d’année, retrouvez des idées-cadeaux et coffrets en boutique. Des cadeaux originaux, artisanaux et authentiques.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 8 au mardi 11 novembre 2025 de 10h à 18h. .
Rue de Cholet Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com
English :
A not-to-be-missed autumn event for rose and garden enthusiasts, the Rose Festival welcomes you to the Roseraie Les Chemins de la Rose.
German :
Das Rosenfest ist ein Muss für alle Rosen- und Gartenliebhaber und findet im Herbst in der Roseraie Les Chemins de la Rose statt.
Italiano :
Un evento autunnale da non perdere per gli appassionati di rose e giardini, il Festival delle Rose vi accoglie alla Roseraie Les Chemins de la Rose.
Espanol :
Cita ineludible del otoño para los amantes de las rosas y los jardines, la Fiesta de la Rosa le da la bienvenida a la Roseraie Les Chemins de la Rose.
