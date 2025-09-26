Fête des rues aux écoles à Paris Centre Plusieurs lieux dans Paris Paris
Vendredi 26 septembre et Samedi 27 septembre, participez à la Fête des rues aux écoles qui se tiendra dans tout Paris, mais aussi à Paris Centre.
Vendredi 26 septembre, de 16h30 à 18h30 :
- Rue des Vertus – Ecole Vertus
- Place des Vosges – Ecole Vosges / Tournelles
Samedi 27 septembre de 10h30 à 12h30 :
- Rue de l’Arbre Sec – Ecole Arbre Sec
- Place Goldoni – Ecole 12 Dussoubs et Ecole Etienne Marcel
Du vendredi 26 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :
gratuit Tout public.
