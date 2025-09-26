Fête des rues aux écoles à Paris Centre Plusieurs lieux dans Paris Paris

Fête des rues aux écoles à Paris Centre Plusieurs lieux dans Paris Paris vendredi 26 septembre 2025.

Vendredi 26 septembre et Samedi 27 septembre, participez à la Fête des rues aux écoles qui se tiendra dans tout Paris, mais aussi à Paris Centre.

Vendredi 26 septembre, de 16h30 à 18h30 :

Rue des Vertus – Ecole Vertus

Place des Vosges – Ecole Vosges / Tournelles

Samedi 27 septembre de 10h30 à 12h30 :

Rue de l’Arbre Sec – Ecole Arbre Sec

Place Goldoni – Ecole 12 Dussoubs et Ecole Etienne Marcel

A Paris Centre, découvrez le programme de la Fête des rues aux écoles !

Du vendredi 26 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-26T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Plusieurs lieux dans Paris Plusieurs lieux dans Paris 75000 Paris