Fête des rues aux écoles dans le 10e

Fête des rues aux écoles dans le 10e samedi 27 septembre 2025.

Afin de célébrer la rentrée, la Fête des rues aux écoles organisée par la Ville de Paris revient pour une 2e édition le samedi 27 septembre 2025, dans tous les arrondissements de la capitale.

L’événement sera l’occasion pour chacune et chacun de découvrir ces nouveaux « cœurs de quartier » qui font la part belle aux piétons et à la végétation aux abords des écoles parisiennes, offrant aux petits et aux grands de nouveaux espaces pour jouer, flâner ou se détendre.

Dans le 10e, la fête se déroulera cette année rue Saint-Maur, place du Buisson Saint-Louis et rue Vicq d’Azir, nouvellement piétonnisées et végétalisées, avec au programme de multiples animations gratuites pensées pour toutes et tous.

Le programme en détail

Rue Saint-Maur et place du Buisson

Saint-Louis

Stand de maquillage pour enfants animé

par l’association La Voix des femmes

par l’association La Voix des femmes Bibliothèque hors les murs et ludothèque de plein air avec Aires 10

Animations ludiques proposées par la Direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris (jeux du Code de la rue et des incivilités…)

Boissons et collations

Rue Vicq d’Azir

Stands de maquillage pour enfants

animé par l’association La Voix des femmes

animé par l’association La Voix des femmes Bibliothèque hors les murs avec les équipes de la bibliothèque François Villon

Animations ludiques proposées par la Direction de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris (jeux du Code de la rue et des incivilités…)

Boissons et collations

Plus d’informations à venir prochainement sur cette page !

Venez profiter en famille de nombreuses animations gratuites à l’occasion de la 2e édition de la Fête des rues aux écoles ! Rendez-vous rue Saint-Maur, place du Buisson Saint-Louis et rue Vicq d’Azir le samedi 27 septembre, de 15h à 18h.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00



+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris