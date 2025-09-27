Fête des rues aux écoles dans le 11e Lieu de rendez-vous Paris
Fête des rues aux écoles dans le 11e Lieu de rendez-vous Paris samedi 27 septembre 2025.
Rendez-vous rues du Général Renault et de la Présentation.
Programme détaillé à venir.
Participez à la seconde édition de la Fête des rues aux écoles dans le 11e.
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00
Lieu de rendez-vous Rue du Général Renault 75011 Paris