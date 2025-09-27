Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris

Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris samedi 27 septembre 2025.

La Fêtes des rues aux école, c’est une journée pleine de moments de partage et de divertissement avec des jeux, des ateliers, des stands ludiques et des activités sportives et culturelles dans les « rues aux enfants » de la capitale. Le 12e compte 14 rues aux enfants piétonnisées, sécurisées et végétalisées pour le plus grand plaisir – et la tranquillité – des petit·es comme des grand·es habitant·es de l’arrondissement.

L’avenue aux enfants Lamoricière ; Crédits : Joséphine Brueder/Ville de Paris

Le programme en détail

Rue Baudelaire

Animation de cécifoot rue Baudelaire ; Crédits : Erwan Floch

Horaires

A préciser

Programme

Espace sportif animé par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris, avec une initiation Ceci foot, mini foot et pétanque adaptée

Rue de la Brèche-aux-Loups

Horaires

10h-13h

Programme

Animation sur le tri

sélectif par les équipes de la propreté de la Ville de Paris (DPE)

Buvettes et espace de jeux animés les représentants des parents d'élèves FCPE des écoles Brèche aux Loups et du collège Jules Verne

jeux animés les représentants des parents d’élèves FCPE des écoles Brèche

aux Loups et du collège Jules Verne

Stand d'information de la CAF à destination des familles (accès aux droits, vacances, projets, familles, orientations vers les structures du territoire…)

d’information de la CAF à destination des familles (accès aux droits,

vacances, projets, familles, orientations vers les structures du

territoire…)

Animations artistiques par l'association La Petite Fabrique

par l’association La Petite Fabrique

par l’association La Petite Fabrique Informations et

sensibilisation sur les Rues aux Enfants, marquages et pochoirs à la

craie par le Conseil

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE)

Avenue Lamoricière

Avenue aux enfants Lamoricière ; Crédits : Joséphine Bruder/Ville de Paris

Horaires

15h-19h

Programme

Ouverture de la

Ludomouv animée par l’association Accessijeux

Jeux d'adresse, jeux de société et jeux de construction pour les petits et grands

société et jeux de construction pour les petits et grands

Fabrication de cerfs-volants

cerfs-volants

Rue Guillaumot

La rue aux Enfants Guillaumot ; Crédits : Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris

Horaires

14h- 18h

Programme

A préciser

Placette Brahms

La placette Brahms et la Ludoumouv de l’association Le Périscope ; Crédits : Mairie du 12e

Horaires

14h-19h

Programme

Ouverture de la

Ludoscope animée par l’association Le

Périscope)

Ludoscope animée par l’association Le Périscope) Atelier motricité

Jeu de l’oie géant

Tournoi de ping-pong

À

partir de 17h30 :

Apéro

partagé et

Boum

des enfants avec « Les doigts dans la prise »

Le 27 septembre de 10h à 19h, Paris fête ses rues aux écoles ! Le 12e arrondissement participe évidemment à l’événement avec des festivités organisées dans 5 des 14 rues aux enfants que compte l’arrondissement. Voici toutes les informations indispensables pour participer à la 2e édition de cette journée festive et conviviale pour les familles et les enfants !

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Placette Brahms Placette Brahms 75012 Paris

