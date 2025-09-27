Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris

Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris

Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris samedi 27 septembre 2025.

La Fêtes des rues aux école, c’est une journée pleine de moments de partage et de divertissement avec des jeux, des ateliers, des stands ludiques et des activités sportives et culturelles dans les « rues aux enfants » de la capitale. Le 12e compte 14 rues aux enfants piétonnisées, sécurisées et végétalisées pour le plus grand plaisir – et la tranquillité – des petit·es comme des grand·es habitant·es de l’arrondissement.

L’avenue aux enfants Lamoricière ; Crédits : Joséphine Brueder/Ville de Paris

Le programme en détail

Rue Baudelaire

Animation de cécifoot rue Baudelaire ; Crédits : Erwan Floch

Horaires

A préciser

Programme

  • Espace sportif animé par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris, avec une initiation Ceci foot, mini foot et pétanque adaptée

Rue de la Brèche-aux-Loups

Horaires

10h-13h

Programme

  • Animation sur le tri
    sélectif par les équipes de la propreté de la Ville de Paris (DPE)
  • Buvettes et espace de
    jeux animés les représentants des parents d’élèves FCPE des écoles Brèche
    aux Loups et du collège Jules Verne
  • Stand
    d’information de la CAF à destination des familles (accès aux droits,
    vacances, projets, familles, orientations vers les structures du
    territoire…)
  • Animations artistiques
    par l’association La Petite Fabrique
  • Informations et
    sensibilisation sur les Rues aux Enfants, marquages et pochoirs à la
    craie par le Conseil
    d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris     (CAUE)

Avenue Lamoricière

Des enfants jouent en toute tranquillité dans une rue piétonne
Avenue aux enfants Lamoricière ; Crédits : Joséphine Bruder/Ville de Paris

Horaires

15h-19h

Programme

  • Ouverture de la
    Ludomouv animée par l’association Accessijeux
  • Jeux d’adresse, jeux de
    société et jeux de construction pour les petits et grands
  • Fabrication de
    cerfs-volants

Rue Guillaumot

La rue aux Enfants Guillaumot ; Crédits : Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris

Horaires

14h- 18h

Programme

A préciser

Placette Brahms

Une place piétonne peuplée d'enfants jouant à une ludomobile
La placette Brahms et la Ludoumouv de l’association Le Périscope ; Crédits : Mairie du 12e

Horaires

14h-19h

Programme

  • Ouverture de la
    Ludoscope animée par l’association Le
    Périscope    )
  • Atelier motricité
  • Jeu de l’oie géant
  • Tournoi de ping-pong
  • À
    partir de 17h30 :
    Apéro
    partagé et
    Boum
    des enfants avec « Les doigts dans la prise »

Le 27 septembre de 10h à 19h, Paris fête ses rues aux écoles ! Le 12e arrondissement participe évidemment à l’événement avec des festivités organisées dans 5 des 14 rues aux enfants que compte l’arrondissement. Voici toutes les informations indispensables pour participer à la 2e édition de cette journée festive et conviviale pour les familles et les enfants !
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00

Placette Brahms Placette Brahms  75012 Paris
https://mairie12.paris.fr/pages/fete-des-rues-aux-enfants-dans-le-12e-28612