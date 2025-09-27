Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris
Fête des rues aux écoles dans le 12e Placette Brahms Paris samedi 27 septembre 2025.
La Fêtes des rues aux école, c’est une journée pleine de moments de partage et de divertissement avec des jeux, des ateliers, des stands ludiques et des activités sportives et culturelles dans les « rues aux enfants » de la capitale. Le 12e compte 14 rues aux enfants piétonnisées, sécurisées et végétalisées pour le plus grand plaisir – et la tranquillité – des petit·es comme des grand·es habitant·es de l’arrondissement.
Le programme en détail
Rue Baudelaire
Horaires
A préciser
Programme
- Espace sportif animé par la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris, avec une initiation Ceci foot, mini foot et pétanque adaptée
Rue de la Brèche-aux-Loups
Horaires
10h-13h
Programme
- Animation sur le tri
sélectif par les équipes de la propreté de la Ville de Paris (DPE)
- Buvettes et espace de
jeux animés les représentants des parents d’élèves FCPE des écoles Brèche
aux Loups et du collège Jules Verne
- Stand
d’information de la CAF à destination des familles (accès aux droits,
vacances, projets, familles, orientations vers les structures du
territoire…)
- Animations artistiques
par l’association La Petite Fabrique
- Informations et
sensibilisation sur les Rues aux Enfants, marquages et pochoirs à la
craie par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE)
Avenue Lamoricière
Horaires
15h-19h
Programme
- Ouverture de la
Ludomouv animée par l’association Accessijeux
- Jeux d’adresse, jeux de
société et jeux de construction pour les petits et grands
- Fabrication de
cerfs-volants
Rue Guillaumot
Horaires
14h- 18h
Programme
A préciser
Placette Brahms
Horaires
14h-19h
Programme
- Ouverture de la
Ludoscope animée par l’association Le
Périscope)
- Atelier motricité
- Jeu de l’oie géant
- Tournoi de ping-pong
- À
partir de 17h30 :
Apéro
partagé et
Boum
des enfants avec « Les doigts dans la prise »
Le 27 septembre de 10h à 19h, Paris fête ses rues aux écoles ! Le 12e arrondissement participe évidemment à l’événement avec des festivités organisées dans 5 des 14 rues aux enfants que compte l’arrondissement. Voici toutes les informations indispensables pour participer à la 2e édition de cette journée festive et conviviale pour les familles et les enfants !
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00
Placette Brahms Placette Brahms 75012 Paris
https://mairie12.paris.fr/pages/fete-des-rues-aux-enfants-dans-le-12e-28612