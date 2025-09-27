Fête des rues aux écoles dans le 15e rue Gerbert Paris

Fête des rues aux écoles dans le 15e rue Gerbert Paris samedi 27 septembre 2025.

Au programme des festivités

– Ateliers d’athlétisme et de motricité.

– Dessins et activités ludiques.

– Collecte de livres pour les enfants.

La fête des rues aux écoles se tiendra le samedi 27 septembre 2025 de 15h à 18h rue Gerbert.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

rue Gerbert rue Gerbert 75015 Paris