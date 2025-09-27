Fête des rues aux écoles dans le 15e rue Gerbert Paris
Fête des rues aux écoles dans le 15e rue Gerbert Paris samedi 27 septembre 2025.
Au programme des festivités
– Ateliers d’athlétisme et de motricité.
– Dessins et activités ludiques.
– Collecte de livres pour les enfants.
La fête des rues aux écoles se tiendra le samedi 27 septembre 2025 de 15h à 18h rue Gerbert.
Le samedi 27 septembre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
rue Gerbert rue Gerbert 75015 Paris