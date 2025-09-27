Fête des Rues aux écoles dans le 16e Rue de Musset Paris

Fête des Rues aux écoles dans le 16e Rue de Musset Paris samedi 27 septembre 2025.

À cette occasion, les services de la Ville et des associations de l’arrondissement vous proposent de participer à des animations sportives, récréatives et culturelles.

À proximité de la Rue de Musset, l’école maternelle du 64 Rue Chardon Lagache vous ouvre ses portes et vous fait visiter sa cours Oasis en présence de représentants du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement).

Le Maire du 16e vous accueille sur place avec des membres de l’équipe municipale pour échanger avec vous et répondre à d’éventuelles questions.

Ateliers instructifs et ludiques



– Découverte de végétaux et rempotage (sur les 2 RAE)

– Découverte du jeux d’échecs (sur les 2 RAE)

– Sensibilisation au tri des déchets, distribution des bio seaux, obligation règlementaire de déploiement des Trilib, découverte des engins de la propreté parisienne (RAE Gustave Zédé)

– Atelier couture: apprendre à réparer un vêtement et coudre un bouton avec le SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (RAE Gustave Zédé)

– Animation Conseil de quartier

– Animation de 2h autour des missions de la Police Municipale (RAE Gustave Zédé)

– Atelier lecture d’histoires et de contes / bibliothèque Musset (RAE Musset)

– Bar à paillettes, bar à tattoos (tatouages éphémères) (RAE Musset)

– Atelier » Décore ta trousse » animé par une professeure de manga (RAE Musset)

– Création d’un marque page « from scratch » (RAE Gustave Zédé)

Activités sportives



– Tir à l’arc, Parcours motricité, Atelier de précision manuelle (lancer de balle sur cible) (RAE Gustave Zédé)

– Laser gym (exercices gymniques + tirs au pistolet laser), Atelier de précision en golf (Putting sur cible) (RAE Musset)

– Initiation à la boxe (RAE Musset)

Visites et explications de la Cour Oasis au 64 rue Chardon Lagache à 10h30 et 11h30.



En cette rentrée scolaire, dans les espaces apaisés que sont les Rues aux Enfants (RAE) rue Gustave Zédé et rue de Musset, la Mairie du 16e, avec des services et des associations de l’arrondissement, accueillent les familles et tous les riverains désireux de partager un moment convivial.

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T13:00:00+02:00

Rue de Musset Rue de Musset 75016 Paris