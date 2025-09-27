Fête des rues aux écoles dans le 17e Rue du capitaine Lagache paris

Fête des rues aux écoles dans le 17e Rue du capitaine Lagache paris samedi 27 septembre 2025.

Lors d’une journée festive et conviviale, familles et enfants profiteront ainsi d’animations rue du Capitaine Lagache et rue Lacaille.

Au programme :

Brocantes

Voix du 17e

Stand de maquillage

Le 27 septembre, le 17e fête ses rues aux écoles de 9h à 18h !

Le samedi 27 septembre 2025

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Rue du capitaine Lagache Rue du capitaine Lagache 75017 paris

https://mairie17.paris.fr/pages/fete-des-rues-aux-enfants-28559 +33144691717 https://www.facebook.com/mairie17paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mairie17paris/?locale=fr_FR https://twitter.com/mairie17?lang=en