Fête des rues aux écoles dans le 20e Rue aux écoles Tlemcen Paris

Fête des rues aux écoles dans le 20e Rue aux écoles Tlemcen Paris samedi 27 septembre 2025.

Au programme de cette journée festive

Animations

La mairie du 20e et ses partenaires vous proposeront tout au long de la journée des activités spécialement conçues pour les enfants et leurs parents.

Quatre lieux près de chez vous

Pour mieux accueillir les familles, les animations se dérouleront sur quatre sites différents :

Rue de Tlemcen

Rue Pali Kao

Rue Bretonneau/Surmelin

Rue Le Vau

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Rue aux écoles Tlemcen rue Tlemcen 75020 Paris