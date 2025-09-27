Fête des rues aux écoles dans le 5e Rue de poissy Paris

Fête des rues aux écoles dans le 5e Rue de poissy Paris samedi 27 septembre 2025.

Au programme des festivités

– Distribution d’un livret de présentation de la rue (CAUE)

– Animation d’un jeu de piste visant à faire découvrir les nouveaux aménagements (CAUE)

– Distribution d’une carte postale de la rue à colorier (CAUE)

– Dessin avec craies de trottoir sur le sol de la rue (CAUE).

Une fête des rues aux écoles se tiendra le samedi 27 septembre 2025 de 10h à 12h rue de Poissy.

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Rue de poissy 27 rue de poissy 75005 27 rue de PoissyParis