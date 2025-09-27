Fête des rues aux écoles dans le 8e rue de la Bienfaisance Paris

Fête des rues aux écoles dans le 8e rue de la Bienfaisance Paris samedi 27 septembre 2025.

Des ateliers ludiques et gratuits, de 10 heures à 13 heures.

Des ateliers ludiques, sportifs et culturels sont au programme de cette fête dédiée aux enfants, rue de la Bienfaisance (entre la rue de Vienne et la rue Portalis).

