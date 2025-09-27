Fête des rues aux enfants dans le 13e Rue Damesme Paris
Fête des rues aux enfants dans le 13e Rue Damesme Paris samedi 27 septembre 2025.
Lors de cet après-midi festif et convivial, les parents d’élèves, les Conseils de Quartier et les associations culturelles et sportives locales proposeront de multiples animations gratuites, pensées pour toutes et tous. Découvrez le programme !
Avenue Stephen Pichon
Avec l’École maternelle 28 avenue Stephen Pichon
- Animations et jeux autour de la musique avec l’Académie du 13e
- Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
Rue Émile Levassor
Avec l’École élémentaire 3 rue Émile Levassor
- Goûter participatif avec les parents d’élèves de l’école
- Atelier d’initiation à la soudure et animation autour de la voiture à hydrogène/oxygène avec le Club aérospatial du Garef
- Atelier d’apprentissage du vélo pour les enfants avec l’association DAVS (Développement Animation Vélo solidaire)
- Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
Rue George Balanchine
Avec l’École polyvalente 8-10 rue George Balanchine
- Goûter participatif avec les parents d’élèves de l’école
- Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
Rue de la Providence
Avec les Écoles élémentaires 5 et 7 rue de la Providence
- Visite commentée de la cour Oasis et atelier cartes postales / livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
Place Jeanne d’Arc
Avec les Écoles élémentaires 30 et 33 place Jeanne
d’Arc, et l’École maternelle 32 place Jeanne d’Arc
Programme à venir
Rues du Docteur Landouzy et du Docteur Lecène
Avec le Jardin d’Enfants Pédagogique 5 rue du Docteur Landouzy
- Chamboule-tout géant avec Le petit Biclou
- Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
Rue Louise Bourgeois
Avec l’École Polyvalente 19 rue Louise Bourgeois
- Foodtruck de RESOQUARTIER
Rue Corvisart
Avec l’École élémentaire 13 rue Vulpian et l’École maternelle 2 rue Paul Gervais
Programme à venir
Rue de la Fontaine à Mulard
Avec la Crèche municipale Fontaine à Mulard 8 rue de la Fontaine à Mulard et le Jardin d’enfants pédagogique municipal 5 rue Albin Haller
- Atelier éco-créa avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement
Rue Damesme
Avec l’École élémentaire 5 rue Damesme
- Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris
- Atelier d’initiation à la linogravure avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement
Le samedi 27 septembre, de 14h30 à 17h30, le 13ᵉ fête ses rues aux enfants !
Le samedi 27 septembre 2025
de 14h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Rue Damesme 5 rue Damesme 75013 Paris