Fête des rues aux enfants dans le 13e Rue Damesme Paris

Fête des rues aux enfants dans le 13e Rue Damesme Paris samedi 27 septembre 2025.

Lors de cet après-midi festif et convivial, les parents d’élèves, les Conseils de Quartier et les associations culturelles et sportives locales proposeront de multiples animations gratuites, pensées pour toutes et tous. Découvrez le programme !

Avenue Stephen Pichon

Avec l’École maternelle 28 avenue Stephen Pichon

Animations et jeux autour de la musique avec l’Académie du 13 e

avec l’Académie du 13 Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

Rue Émile Levassor

Avec l’École élémentaire 3 rue Émile Levassor

Goûter participatif avec les parents d’élèves de l’école

avec les parents d’élèves de l’école Atelier d’initiation à la soudure et animation autour de la voiture à hydrogène/oxygène avec le Club aérospatial du Garef

et avec le Club aérospatial du Garef Atelier d’apprentissage du vélo pour les enfants avec l’association DAVS (Développement Animation Vélo solidaire)

avec l’association DAVS (Développement Animation Vélo solidaire) Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

Rue George Balanchine

Avec l’École polyvalente 8-10 rue George Balanchine

Goûter participatif avec les parents d’élèves de l’école

avec les parents d’élèves de l’école Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

Rue de la Providence

Avec les Écoles élémentaires 5 et 7 rue de la Providence

Visite commentée de la cour Oasis et atelier cartes postales / livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

Place Jeanne d’Arc

Avec les Écoles élémentaires 30 et 33 place Jeanne

d’Arc, et l’École maternelle 32 place Jeanne d’Arc

Programme à venir

Rues du Docteur Landouzy et du Docteur Lecène

Avec le Jardin d’Enfants Pédagogique 5 rue du Docteur Landouzy

Chamboule-tout géant avec Le petit Biclou

avec Le petit Biclou Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

Rue Louise Bourgeois

Avec l’École Polyvalente 19 rue Louise Bourgeois

Foodtruck de RESOQUARTIER

Rue Corvisart

Avec l’École élémentaire 13 rue Vulpian et l’École maternelle 2 rue Paul Gervais

Programme à venir

Rue de la Fontaine à Mulard

Avec la Crèche municipale Fontaine à Mulard 8 rue de la Fontaine à Mulard et le Jardin d’enfants pédagogique municipal 5 rue Albin Haller

Atelier éco-créa avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement

Rue Damesme

Avec l’École élémentaire 5 rue Damesme

Atelier cartes postales et livrets de présentation de la Rue aux Enfants avec le CAUE de Paris

avec le CAUE de Paris Atelier d’initiation à la linogravure avec la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement

Le samedi 27 septembre, de 14h30 à 17h30, le 13ᵉ fête ses rues aux enfants !

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:30:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:30:00+02:00_2025-09-27T17:30:00+02:00

Rue Damesme 5 rue Damesme 75013 Paris