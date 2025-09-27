Fête des rues aux enfants La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Fête des rues aux enfants La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris samedi 27 septembre 2025.

Samedi 27 septembre après-midi, participez à la Fête des rues aux enfants qui se tiendra dans tout Paris, mais aussi dans le 11e. En voici le programme.

Depuis 2020, plus de 200 rues ont été piétonnisées et végétalisées aux abords des écoles. Tout est plus apaisé pour les enfants et leurs parents : moins de pollution, moins de bruit mais surtout plus d’espace et de nature où jouer ! Pour en profiter encore plus, le 27 septembre a été choisi comme étant la Fête des rues aux enfants !

Objectif : faire résonner les rires d’enfants dans près d’une quarantaine de rues, partout dans Paris !

A cette occasion des activités pour enfants seront proposés par la Maison de la Vie Associative et Citoyenne sur la rue du Général Blaise entre 10h et 14h et sur la rue de la Présentation entre 14h et 18h.

Dans le 11e arrondissement, la Fête des rues aux enfants !

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif