Illfurth

Fête des Rues et Marché aux puces

rue burnkirch Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La circulation sur le site du marché aux puces sera interdite entre 7h00 et 17h00. Réservation obligatoire

Fête des rues, marché aux puces, Illfurth vous accueille dans une ambiance conviviale.

Nous espérons 250 exposants, professionnels et particuliers, dans les rues de la commune.

Les enfants ne sont pas oubliés avec accès aux manèges, pêches miraculeuses.

Pour les petites et grandes faims, vous avez la possibilité des vous restaurer avec grillades, tartes flambées , frites, sandwichs, glaces et bien sûr, buvette pour les petites soifs.

Les exposants sont attendus de 5h00 à 7h00, et les visiteurs auront accès à partir de 7h00.

La circulation sur le site du marché aux puces sera interdite entre 7h00 et 17h00.

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rue burnkirch Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 42 14

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English :

Traffic on the flea market site will be prohibited between 7am and 5pm. Reservation required

L’événement Fête des Rues et Marché aux puces Illfurth a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sundgau