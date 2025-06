FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE – Mayenne 13 juillet 2025 10:30

Mayenne

FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

1ère fête des Sapeurs-Pompiers de Mayenne | Dimanche 13 juillet de 10h30 à 00h

– Animation, concours et démonstration de notre activité de sapeur-pompier de 10h30 à 17h30

– Soirée musicale à partir de 18h30 et jusqu’à minuit avec DJ Colemay et Welcome

– Restauration sur place de 11h30 à 22h30

– Buvette sur place de 10h30 à 23h45 .

Quai de Waiblingen

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

1ère fête des Sapeurs-Pompiers de Mayenne | Sunday, July 13 from 10:30 a.m. to 00 a.m

German :

1. Fest der Feuerwehr von Mayenne | Sonntag, 13. Juli von 10:30 bis 00:00 Uhr

Italiano :

1° Festa dei Vigili del Fuoco di Mayenne | Domenica 13 luglio dalle 10.30 alle 00.00

Espanol :

1ª Fiesta de los Bomberos de Mayenne | Domingo 13 de julio de 10.30 a 00 h

L’événement FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Mayenne Co