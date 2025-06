Fête des savoir-faire à Sadirac – Sadirac 14 juin 2025 14:30

Fête des savoir-faire à Sadirac

La commune de Sadirac organise pour la quatrième année une journée dédiée à la valorisation des savoir-faire locaux. Une trentaine d’entreprises, artisans, commerçants et producteurs de Sadirac et de l’Entre-deux-Mers seront présents pour faire découvrir leurs métiers. Divers secteurs seront représentés, notamment le bâtiment, l’artisanat, la communication, l’agriculture et la viticulture. Une exposition de voitures anciennes est également prévue. L’événement vise à favoriser les échanges entre les habitants et les acteurs du territoire dans une ambiance conviviale. L’entrée est libre et une buvette sera tenue par le Comité des Fêtes de Sadirac. .

