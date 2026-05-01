Fête des Savoir-Faire de Sadirac 5ème édition Place Fouragnan Sadirac

Sadirac

Fête des Savoir-Faire de Sadirac 5ème édition

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisée par la commune de Sadirac, cette journée mettra à l’honneur la richesse et la diversité des talents qui font vivre notre territoire entreprises, artisans, commerçants, producteurs et professionnels de tous horizons. Un événement convivial pour favoriser les échanges, les rencontres et les synergies entre les acteurs locaux et les habitants, au cœur de la commune. Venez en famille rencontrer des professionnels près de chez vous, découvrir leurs savoir-faire, partager un moment chaleureux. Une belle occasion de soutenir les talents locaux et de célébrer le dynamisme de notre territoire. .

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr

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English : Fête des Savoir-Faire de Sadirac 5ème édition

L’événement Fête des Savoir-Faire de Sadirac 5ème édition Sadirac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de l’Entre-deux-Mers