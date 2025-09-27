Fête des savoirs avec le rers Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Fête des savoirs avec le rers Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 27 septembre 2025.

Fête des savoirs avec le rers

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de la Fête des savoirs, venez découvrir l’association RERS.

.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

As part of the Fête des savoirs, come and discover the RERS association.

German :

Lernen Sie im Rahmen des Fests des Wissens den Verein RERS kennen.

Italiano :

Nell’ambito della Fête des savoirs, venite a scoprire l’associazione RERS.

Espanol :

En el marco de la Fête des savoirs, venga a descubrir la asociación RERS.

L’événement Fête des savoirs avec le rers Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme