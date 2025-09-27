Fête des savoirs avec le rers Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Fête des savoirs avec le rers Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 27 septembre 2025.
Fête des savoirs avec le rers
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Dans le cadre de la Fête des savoirs, venez découvrir l’association RERS.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
As part of the Fête des savoirs, come and discover the RERS association.
German :
Lernen Sie im Rahmen des Fests des Wissens den Verein RERS kennen.
Italiano :
Nell’ambito della Fête des savoirs, venite a scoprire l’associazione RERS.
Espanol :
En el marco de la Fête des savoirs, venga a descubrir la asociación RERS.
L’événement Fête des savoirs avec le rers Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme