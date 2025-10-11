Fête des Savoirs et des Savoir-Faire Brassy

Fête des Savoirs et des Savoir-Faire

Brassy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Plusieurs ateliers tout au long de la journée, programme détaillé sur le site www.cooperativedessavoirs.org .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15 rers@cooperativedessavoirs.org

