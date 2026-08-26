Fête des Sciences conférence et atelier Ludo-médiathèque Bardos

Informations pratiques

Bardos

Fête des Sciences conférence et atelier

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Avec Léonore Duchez, diététicienne, partez à la découverte de la saveur sucrée ! Cette conférence-atelier permettra de mieux comprendre notre attirance pour le sucre, son rôle dans notre alimentation et les mécanismes qui influencent nos préférences gustatives. .

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03

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English : Fête des Sciences conférence et atelier

L’événement Fête des Sciences conférence et atelier Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque