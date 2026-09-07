Fête des Sciences : Exposition Diabète, dédordres sucrés Ludo-médiathèque Bardos

Informations pratiques

Bardos

Fête des Sciences : Exposition Diabète, dédordres sucrés

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-01

Tout savoir sur cette maladie chronique qui continue de progresser et touche plusieurs millions de personnes, notamment les jeunes de moins de 20 ans.

Le diabète se caractérise par une concentration anormalement élevée de sucre dans le sang. Il existe 2 types de diabète. L’un provient d’un désordre immunitaire. L’autre résulte d’un déséquilibre alimentaire et d’un mode de vie trop sédentaire. .

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Sciences : Exposition Diabète, dédordres sucrés

L’événement Fête des Sciences : Exposition Diabète, dédordres sucrés Bardos a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque