FÊTE DES SEMIS Félines-Minervois

Échanges de graines, ateliers pratiques, conseils de jardinage et ambiance conviviale la Fête des Semis réunit habitants et passionnés à Félines pour lancer la saison du potager. Un rendez-vous simple, joyeux et participatif.

La Fête des Semis revient à Félines pour une journée placée sous le signe du partage et du jardin vivant. Au cœur de l’hiver, cet événement rassemble jardiniers amateurs, familles et curieux autour des premiers gestes qui annoncent le printemps.

Au programme troc de graines, ateliers de semis pour petits et grands, conseils de jardinage adaptés au climat local, découverte de variétés anciennes et échanges de bonnes pratiques pour réussir son potager. Les bénévoles et passionnés présents accompagnent chacun dans la préparation de ses premiers plants, dans une ambiance chaleureuse et accessible.

Cette fête, simple et conviviale, met à l’honneur la transmission, la biodiversité et le plaisir de cultiver ensemble. Un rendez-vous idéal pour débuter la saison, enrichir son jardin et rencontrer d’autres amoureux de la terre.

AU PROGRAMME

14h 19h Grand troc et vente de semences, greffons et bulbes.

Pour le troc, n’oubliez pas d’indiquer toutes les informations concernant vos semences !

15h Atelier technique pour apprendre à faire vos propres boutures d’arbres.

17h30 Table ronde sur la régénération des Corbières après les feux et le rôle des semences paysannes. .

Seed exchanges, practical workshops, gardening tips and a friendly atmosphere: the Seed Festival brings together residents and enthusiasts in Félines to launch the vegetable gardening season. A simple, joyful and participatory event.

