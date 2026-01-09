Fête des sentiers Maison communale Guissény
Fête des sentiers
Maison communale 17 Rue du Chanoine Étienne Rannou Guissény Finistère
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
2026-05-03
3 randonnées de 7, 11 et 13 kms suivies d’un repas préparé dans un four à bois (sur réservation). .
Maison communale 17 Rue du Chanoine Étienne Rannou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 24 35 94 69
