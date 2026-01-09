Fête des sentiers Maison communale Guissény

Fête des sentiers

Maison communale 17 Rue du Chanoine Étienne Rannou Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-03

3 randonnées de 7, 11 et 13 kms suivies d’un repas préparé dans un four à bois (sur réservation). .

