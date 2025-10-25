FETE DES SORCIERES AU FORT DU COGNELOT Chalindrey

FORT DU COGNELOT Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Tout public

La 27ème édition de la Fête des Sorcières aura lieu le 25 et 26 octobre 2025 au Fort du Cognelot.

Créations, animations, spectacles, four à pain, cinéma, échoppes pleines de merveilles… Entrez dans le sortilège!

Buvette et restauration sur place

Autrefois les paysans de la région de Langres redoutaient le diable, surnommé le Foulletot. Suivant la croyance locale, ce dernier habitait sur la colline du Cognelot où, vêtu d’habits rouges, il présidait au sabbat des sorciers et des sorcières, qui accouraient des villages environnants. Mais à Chalindrey, comme d’ailleurs dans tout le pays langrois, on mena une guerre impitoyable contre de soi-disant sorciers. Un de ses habitants, Clément Rabiet, fut déclaré sorcier et exécuté en 1598 pour s’être vanté d’avoir rencontré le Diable. Ce procès célèbre illustra quelques pages de l’histoire de Chalindrey et lui valut le nom de Pays des Sorciers.

La fête des sorcières, clin d’oeil au passé historique de Chalindrey et de sa région, fait appel à l’imaginaire de l’enfant et l’emmène dans un lieu fantastique regorgeant d’animations en tout genre: le Fort Vercingétorix, dit du Cognelot. Construit en 1877, cet ouvrage militaire comprend plus de 15 salles d’exposition et accueillera de nombreux exposants ainsi que des animations et décors féeriques et monstrueux à la fois.

Près de 50 exposants sont attendus sur les deux jours pour proposer des idées de cadeaux, des douceurs de toutes sortes, des chrysanthèmes pour la Toussaint, des idées de repas avec les produits du terroir, des accessoires pour fêter Halloween comme il se doit et animations en tout genre. Sans oublier le four à pain d’où sortiront les pains des sorciers. Expositions inhabituelles, rares et de qualité. De nombreuses animations et décors sont prévus parmi lesquels nous citerons, par exemple, les saynètes théâtrales en interaction avec le public (sorcières et gueux), l’animation permanente et interactive de personnages mystérieux dans les niches d’entrée du fort qui vous ensorcelleront avec leurs belles paroles. Ou bien encore les musiciens saltimbanques qui vont nous entraîner dans de belles arabesques musicales. .

FORT DU COGNELOT Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 34 92 68 Assoshazam@gmail.com

