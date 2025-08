Fête des sorcières Place des Etats-Généraux Lambesc

Fête des sorcières Place des Etats-Généraux Lambesc samedi 25 octobre 2025.

Fête des sorcières

Samedi 25 octobre 2025 de 13h30 à 17h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

En ce dernier week-end d’Halloween, nous prévoyons un après-midi d’animations pour les enfants !Familles

Cette année, c’est Chantal et Claude du groupe musical Cabr’ecan qui conduiront la déambulation costumée et animeront le bal…

Plus d’infos sur la page web du COFALS.



Les enfants resteront sous la seule responsabilité de l’adulte qui les accompagne. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 97 07 42 cofals.com@gmail.com

English :

On this last weekend of Halloween, we’re planning an afternoon of entertainment for the kids!

German :

An diesem letzten Wochenende vor Halloween planen wir einen Nachmittag mit Animationen für die Kinder!

Italiano :

In questo ultimo fine settimana di Halloween, abbiamo in programma un pomeriggio di intrattenimento per i bambini!

Espanol :

En este último fin de semana de Halloween, ¡tenemos prevista una tarde de entretenimiento para los niños!

L’événement Fête des sorcières Lambesc a été mis à jour le 2025-08-01 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc