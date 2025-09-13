Fête des sorcières Foyer socioculturel Lucien-Perera Ranguevaux

Foyer socioculturel Lucien-Perera 11 rue Saint-Barthélémy Ranguevaux Moselle

Gratuit

Samedi 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

L’association Mon Village de Ranguevaux organise sa fête des sorcières. Au programme déambulation , cracheur de feu, atelier maquillage, jeux en bois, démonstration de combat médiéval… Buvette et restauration sur place.Tout public

Foyer socioculturel Lucien-Perera 11 rue Saint-Barthélémy Ranguevaux 57700 Moselle Grand Est +33 6 03 74 64 44

English :

The « Mon Village » association in Ranguevaux organizes its witches’ festival. On the program: parade, fire-eater, make-up workshop, wooden games, medieval combat demonstration? Refreshments and snacks on site.

German :

Der Verein « Mon Village » in Ranguevaux organisiert sein Hexenfest. Auf dem Programm stehen: Umzug, Feuerspucker, Schminkworkshop, Holzspiele, Vorführung mittelalterlicher Kämpfe? Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

L’associazione « Mon Village » di Ranguevaux organizza la sua festa delle streghe. In programma: girovaghi, mangiafuoco, laboratorio di trucco, giochi in legno, dimostrazione di combattimento medievale, ecc Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

La asociación « Mon Village » de Ranguevaux organiza su fiesta de las brujas. Programa: deambulación, tragafuegos, taller de maquillaje, juegos de madera, demostración de combate medieval, etc Refrescos y comida disponibles in situ.

