Fête des soupes Salle des fêtes Essertenne

Gratuit
Début : 2025-11-09 17:00:00
Fête des soupes , qu’est ce que c’est ?
Une dégustation et un concours de soupes où les participants confectionnent une ou des soupes qui seront dégustées à partir de 17h00 par le public. La fête se terminera par le vote du public pour l’élection des meilleures soupes et chaque participant recevra un petit cadeau.
Comment participer ?
S’inscrire en individuel, en famille, entre amis, avec votre association, pour confectionner et proposer à la dégustation les soupes les plus inventives, traditionnelles, raffinées ou surprenantes. Soupe à l’ananas et aux épices, soupe de panais au foie gras, soupe de légumes verts au camembert ou encore velouté à base de Saint-Jacques, de pétoncles ou de saumon, tout est bon pour étonner les papilles et séduire les visiteurs-goûteurs.
Comment la soirée se déroulera-t-elle ?
Les participants seront accueillis à la salle des fêtes dès 15h pour installation et le public est attendu à partir de 17h.
On apporte ses recettes et les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes. Les meilleures recettes seront diffusées dans les publications de l’association. .
Salle des fêtes Le Bourg Essertenne 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 26 70 serge.pocheron@orange.fr
