La Fête du Sport aura lieu le samedi 24 mai de 9h00 à 13h au palais des Sports de Castelnau-le-Lez. Une belle matinée en perspective, autour d’animations gratuites pour les petits et les grands !

De nombreuses activités sportives à l’honneur

La Fête du Sport sera l’occasion de découvrir la grande variété d’activités proposées par les associations sportives castelnauviennes basket, tennis, football, volley, tennis de table, badminton, judo, taekwondo, aïkido, arts martiaux acrobatiques, escrime, gymnastique, danse…

Des ateliers permettront aux participants de découvrir des pratiques comme le cross training et la marche nordique. Un atelier motricité sera réservé aux plus petits. A faire également, l’atelier pêche à la mouche.

Des structures gonflables ou encore un mur d’escalade compléteront les activités de home ball, pickleball et tir laser proposées.

Des Trophées du Sport

A cette occasion, la Ville récompensera les sportifs castelnauviens et castelnauviennes qui ont marqué l’année sportive 2024-2025 par leurs performances et leurs résultats sportifs, en leur remettant les Trophées du Sport en fin de matinée. .

515 Avenue de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie culture@castelnau-le-lez.fr

English :

The Fête du Sport will take place on Saturday May 24 from 9am to 1pm at the Palais des Sports in Castelnau-le-Lez. A great morning of free activities for young and old!

A host of sporting activities in the spotlight

German :

Das Sportfest findet am Samstag, den 24. Mai, von 9.00 bis 13.00 Uhr im Sportpalast von Castelnau-le-Lez statt. Es wird ein schöner Vormittag mit kostenlosen Veranstaltungen für Groß und Klein!

Zahlreiche Sportaktivitäten im Mittelpunkt

Italiano :

La Festa dello Sport si terrà sabato 24 maggio dalle 9.00 alle 13.00 presso il Palais des Sports di Castelnau-le-Lez. Sarà sicuramente una grande mattinata, con attività gratuite per tutte le età!

Una serie di attività sportive

Espanol :

La Fiesta del Deporte se celebrará el sábado 24 de mayo, de 9.00 a 13.00 h, en el Palacio de Deportes de Castelnau-le-Lez. Será una mañana estupenda, con actividades gratuitas para todas las edades

Numerosas actividades deportivas

