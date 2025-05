Fête des squares #5 – Les Longs Champs Rennes, 26 juin 2025, Rennes.

Fête des squares #5 Les Longs Champs Rennes 26 juin – 5 juillet Entrée libre

Festival de musiques du monde dans les squares du quartier des Longs Champs à Rennes

**Jeudi 26 juin** : Bal traditionnel à la ferme des gallets à partir de 18h30 par l’association La Bouëze

**Vendredi 27 juin** : _**The Sisters Williams**_ (folk USA) au théâtre de verdure à 19h00, puis _**Les Simone**_ (variété française) au square Louis Boulanger à 21h00

**Samedi 28 juin** : Tournoi de football intergénérationnel à 13h30 à la ferme des gallets (pré-inscription seul ou à 2 à [tournoi.foot@assval.com](mailto:tournoi.foot@assval.com)), suivi du concert de _**Mar-Mar**_ (duo piano-voix revisitant les classiques français) à 21h00

**Dimanche 29 juin** : _**Mass K**_ (musiques berbères sans frontières) au square Colonel Rémy à 18h30

**Lundi 30 juin** : _**Agatzeki**_ (reprises pop-rock/blues) au square Abbé Nicolas Trublet à 18h30, suivi de _**Slawek Duo**_ (world blues) à 20h30

**Mardi 01 juillet** : _**Lola et Aurélien**_ (reprises de chansons classiques) devant l’étang, au square Pedro Flores à 20h30

**Mercredi 02 juillet** : _**Bossabado**_ (bossa nova) au square Jacques Monod à 20h30

**Jeudi 03 juillet** : _**Alexis Lapin**_ (chanson française humoristique) au square Jean Jacques Rousseau à 20h30

**Vendredi 04 juillet** : Sur la grande herbe, rue Tanguy Malmanche, _**Magicien Guilhem**_ et _**Compagnie ZAG ZAG ZAG**_ (art clownesque) à 17h00, _**Chorale du collège Vautier**_ à 19h00, suivi du groupe _**PSCH!TT**_ (variété gazeuse) à 20h00, puis du _**Bagad de Cesson**_ à 21h30, et enfin un cinéma en plein air avec le film _ »Le sens de la fête »_ à 22h30

**Samedi 05 juillet** : Le _**Choeur des Longs Champs**_ à la ferme des gallets à 19h00, suivi d’un karaoké géant TOUS déguisés avec le _**Grand Orchestre du Mont Kulala**_ à 21h00 (inscription nécessaire pour pouvoir chanter et sélectionner sa chanson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T23:00:00.000+02:00

Les Longs Champs rue doyens albert et pierre bouzat Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine