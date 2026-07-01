Informations pratiques

Solbach

Fête des talents

Solbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association ALTA vous donne rendez-vous pour la 16e Fête des Talents ! Dès 11h, découvrez artisans et artistes dans les jardins, concours, tombola, mini-concert à l’église à partir de 14h . Ambiance festive garantie !

L’association ALTA organise pour la 16e année consécutive la Fête des Talents. À partir de 11h, venez découvrir dans les cours et les jardins des artisans et amateurs d’art. Pendant la journée, de nombreux concours, tombola, mini concert a l’église à partir de 14h. .

Solbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 34 11

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English :

The ALTA Association invites you to the 16th F%EAte des Talents! Starting at 11 a.m., discover artisans and artists in the gardens, along with contests, a raffle, and a mini-concert at the church starting at 2 p.m. A festive atmosphere is guaranteed!

L’événement Fête des talents Solbach a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche