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Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune

Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune

Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune dimanche 21 juin 2026.

Lieu : GAEC Ferme des Templiers

Adresse : Le Loubeau, 16410 Fouquebrune

Ville : 16410 Fouquebrune

Département : Charente

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Inscription obligatoire avant le 15/06 sur https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA

Fête des Territoires Dimanche 21 juin, 09h30 GAEC Ferme des Templiers Charente

Inscription obligatoire avant le 15/06 sur https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

GAEC Ferme des Templiers Le Loubeau, 16410 Fouquebrune Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA »}]
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