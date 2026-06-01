Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune

Fête des Territoires Dimanche 21 juin, 09h30 GAEC Ferme des Templiers Charente

Inscription obligatoire avant le 15/06 sur https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

GAEC Ferme des Templiers Le Loubeau, 16410 Fouquebrune Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA »}]

Biocoop et ses partenaires (dont l’association MAB16) vous invitent à une journée festive : randonnée, musique, visites de ferme, repas bio et local, ateliers et bonne humeur au rendez-vous ! biocoop visite