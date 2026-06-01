Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune
Fête des Territoires, GAEC Ferme des Templiers, Fouquebrune dimanche 21 juin 2026.
Fête des Territoires Dimanche 21 juin, 09h30 GAEC Ferme des Templiers Charente
Inscription obligatoire avant le 15/06 sur https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T09:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
GAEC Ferme des Templiers Le Loubeau, 16410 Fouquebrune Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KPhz11oV2rohSKqYA »}]
Biocoop et ses partenaires (dont l’association MAB16) vous invitent à une journée festive : randonnée, musique, visites de ferme, repas bio et local, ateliers et bonne humeur au rendez-vous ! biocoop visite