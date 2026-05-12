Lainsecq

Fête des Tilleuls

place champs de Foire Lainsecq Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vide-greniers, à partir de 7 h jusqu’à 18 h. Jeux en bois, petit producteurs du terroir,restauration sur place, boudin fait sur place et notre concert à 21 h avec le groupe Mosaïque. .

place champs de Foire Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté chabin.patricia@gmail.com

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English : Fête des Tilleuls

L’événement Fête des Tilleuls Lainsecq a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !