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Fête des Tilleuls Lainsecq

Fête des Tilleuls Lainsecq samedi 6 juin 2026.

Adresse : place champs de Foire

Ville : 89520 Lainsecq

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lainsecq

Fête des Tilleuls

place champs de Foire Lainsecq Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vide-greniers, à partir de 7 h jusqu’à 18 h. Jeux en bois, petit producteurs du terroir,restauration sur place, boudin fait sur place et notre concert à 21 h avec le groupe Mosaïque.   .

place champs de Foire Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   chabin.patricia@gmail.com

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English : Fête des Tilleuls

L’événement Fête des Tilleuls Lainsecq a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !