Fête des Tourbières | 9e édition | Landos Landos

Les Narces de la Sauvetat Landos Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

14h et 16h30 Rando accompagnée pédestre ou en VTT.

14h, 15h, 16h30 et 17h30 Animations aux coeur des Narces (45 min).

16h remise des prix du concours photo.

Promenade en calèche, divers ateliers, chasse aux trésors…

Buvette et restauration sur place.

Les Narces de la Sauvetat Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65 contact.tourisme@ccpcp.fr

English : Fête des Tourbières | 9e édition

2pm and 4:30pm Guided hikes or mountain bike rides.

14h, 15h, 16h30 and 17h30 Animations in the heart of Les Narces (45 min).

4pm photo contest prize-giving.

Horse-drawn carriage ride, various workshops, treasure hunt…

Refreshments and catering on site.

German : Fête des Tourbières | 9e édition

14h und 16h30 Begleitete Wanderung zu Fuß oder mit dem Mountainbike.

14h, 15h, 16h30 und 17h30 Animationen im Herzen der Narces (45 min).

16 Uhr Preisverleihung des Fotowettbewerbs.

Kutschenfahrt, verschiedene Workshops, Schatzsuche…

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano : Fête des Tourbières | 9e édition

14.00 e 16.30 Escursioni guidate o in mountain bike.

ore 14.00, 15.00, 16.30 e 17.30 Animazione nel cuore di Les Narces (45 minuti).

ore 16.00 Premiazione del concorso fotografico.

Giro in carrozza, laboratori vari, caccia al tesoro…

Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol : Fête des Tourbières | 9e édition

14.00 h y 16.30 h Excursiones guiadas o paseos en bicicleta de montaña.

14.00, 15.00, 16.30 y 17.30 h Animación en el centro de Les Narces (45 min).

16 h Entrega de premios del concurso de fotografía.

Paseo en coche de caballos, talleres diversos, búsqueda del tesoro…

Refrescos y catering in situ.

