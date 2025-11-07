FETE DES TOURNEURS ET DE L’ARTISANAT D’ART Salle DOLEXPO Dole

Salle DOLEXPO Rond-point des Droits de l’Homme Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-07

Pour fêter son 20ème anniversaire, l’association des tourneurs de Franche-Comté organise une nouvelle fois sa grande fête des tourneurs et de l’artisanat d’Art à la salle DOLEXPO de DOLE (39).

Cette année étant particulière, les nombreux artisans et associations passionnés du bois seront rejoints par un grand nombre de créateurs spécialisés dans d’autres domaines tel que le fer, le cuir, le verre et autres matériaux. Ensemble, ils vous présenteront une multitude d’objets très variés, originaux, et de très grandes qualités. Ils seront heureux de partager avec vous leur sensibilité ainsi que leurs secrets de fabrication. Quelques producteurs vous feront également découvrir leurs produits locaux.

Seront également présents les professionnels qui vous proposeront comme à chaque édition les dernières innovations en matériels et matériaux nécessaires au travail du bois, ainsi que des livres et magazines spécialisés.

Au centre du hall, vous sera présentée une rétrospective des divers thèmes qui ont enchantés les visiteurs et exposants durant ces 20 années passées.

Diverses démonstrations seront présentées sur les stands par certains exposants, par le lycée Pierre Vernotte de Moirans, ainsi que par des membres de l’association sur un espace dédié.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir Monsieur BERTHEAS Thierry, originaire du Sud de la France, créateur d’oeuvres modernes originales d’une très grande finesse qui nous

fera 3 démonstrations : 1er jour sculpture Africaine, 2e jour coffret graphique et 3e jour sculpture à la défonceuse.

Une pêche à la ligne est organisée pour les enfants et les plus grands qui gagneront à chaque fois des objets en bois tournés.

Restauration sur place, gaufres et crêpes les après-midi

Tarif unique de 6 euros par entrée et passe 3 jours 10 euros, entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Pour tous renseignements complémentaires :

https://www.facebook.com/groups/tourneursdefranchecomte

as-tourneurs-fc.niceboard.com .

Salle DOLEXPO Rond-point des Droits de l’Homme Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 06 22

