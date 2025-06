Fête des touts-petits Jardin Guimiliau 21 juin 2025 10:00

Finistère

Fête des touts-petits Jardin 53, rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

En plein air (si le soleil est avec nous!) à Guimiliau, dans le parc du Centre d’Interprétation.

En cas de pluie, à Landivisiau, salle Yves Quéguiner

Au programme une animation musicale tout en douceur, avec Serge BRARD à la guitare. Des bulles de savon pour faire rêver petits et grands. Un food truck pour se régaler de crêpes et gaufres.

Une belle matinée pleine de sourires, de musique et de gourmandises en perspective!

Afin d’organiser au mieux cette matinée, les inscriptions sont recommandées.

(Gratuit- Ouvert à tous)

Les équipes du Relais Petite Enfance, de la Halte-Garderie 1000 Pattes et du Lieu d’Accueil Enfant-Parent de Bulle & Part’Ages. .

Jardin 53, rue du Calvaire

Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 24 97 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des touts-petits Guimiliau a été mis à jour le 2025-06-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX