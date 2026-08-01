Fête des Tracteurs Tournières
dimanche 30 août 2026 · Tournières
Informations pratiques
Tournières
Fête des Tracteurs
Terrain communal Tournières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Fête des tracteurs organisée par l’Association Culturelle et Sportive de Tournières.
Fête des tracteurs organisée par l’Association Culturelle et Sportive de Tournières.
Rassemblement de tracteurs anciens (120)
2 défilés 10h30-16H00
Plantation et ramassage de patate de Tournières Brocante (2€/m pour exposant) Animations divers
Rôtisserie sur place, Plateau repas sur réservation (14€) un plateau repas offert/tracteur .
Terrain communal Tournières 14330 Calvados Normandie +33 6 49 75 33 01 michel.cambron@wanadoo.fr
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English : Fête des Tracteurs
Tractor festival organised by the Tournières Cultural and Sports Association.
L’événement Fête des Tracteurs Tournières a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Isigny-Omaha