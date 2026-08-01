Informations pratiques

Tournières

Fête des Tracteurs

Terrain communal Tournières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Fête des tracteurs organisée par l’Association Culturelle et Sportive de Tournières.

Fête des tracteurs organisée par l’Association Culturelle et Sportive de Tournières.

Rassemblement de tracteurs anciens (120)

2 défilés 10h30-16H00

Plantation et ramassage de patate de Tournières Brocante (2€/m pour exposant) Animations divers

Rôtisserie sur place, Plateau repas sur réservation (14€) un plateau repas offert/tracteur .

Terrain communal Tournières 14330 Calvados Normandie +33 6 49 75 33 01 michel.cambron@wanadoo.fr

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English : Fête des Tracteurs

Tractor festival organised by the Tournières Cultural and Sports Association.

L’événement Fête des Tracteurs Tournières a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Isigny-Omaha