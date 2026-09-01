AGENDA · Val-de-Bonnieure
Fête des tracteurs Les Epardeaux Val-de-Bonnieure
dimanche 20 septembre 2026 · Les Epardeaux · Val-de-Bonnieure
Informations pratiques
Val-de-Bonnieure
Fête des tracteurs
Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
.
Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 08 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des tracteurs Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente