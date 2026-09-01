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AGENDA · Val-de-Bonnieure

Fête des tracteurs Les Epardeaux Val-de-Bonnieure

dimanche 20 septembre 2026 · Les Epardeaux · Val-de-Bonnieure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Les Epardeaux
Adresse
GAEC des Epardeaux
Ville
16230 Val-de-Bonnieure
Département
Charente
Tarif

Val-de-Bonnieure

Fête des tracteurs

Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

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Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 08 59 

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English :

L’événement Fête des tracteurs Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente