Fête des tracteurs Les Epardeaux Val-de-Bonnieure

Informations pratiques

Val-de-Bonnieure

Fête des tracteurs

Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

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Les Epardeaux GAEC des Epardeaux Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 44 08 59

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English :

L’événement Fête des tracteurs Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente