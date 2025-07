Fête des traditions populaires 36e édition Lezay

Lezay Deux-Sèvres

Le dimanche 27 juillet à partir de 15h au parc Honoré Canon

organisée par des danseurs de Chaboussant, groupe de danse traditionnelle du foyer rural de lezay, qui invite chaque année un groupe étranger, en partenariat avec le festival de confolent. Spectacle de 2h30 avec les danseurs du Chaboussant 10 danseurs et 6 musiciens et l’ensemble Mexicanisimo de la ville de Puerto Vallarta dans l’Etat de Jalisco 24 danseurs accompagnés par le Mariachi Internacionl San Juan 8 musiciens et deux chanteurs.

Tarif 8€ possibilité de pique-nique tiré du panier en soirée (20h) , avec accès libre à la salle des fêtes. .

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 42 13 magnain.christian@wandoo.fr

