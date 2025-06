FÊTE DES VACANCES – Montpellier 1 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DES VACANCES 53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-01

2025-07-01

Avant de partir en vacances, coup de chaud à BOUTONNET avec le concert gratuit d’OS CACHEADOS !

Ce groupe montpelliérain transportera le public au cœur des rythmes entrainant et dansant de la BOSSA NOVA et de la SAMBA.

Une petite mise en route estivale pour se chauffer en douceur. .

53 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

English :

Before you head off on vacation, BOUTONNET will be getting warmed up with a free concert by OS CACHEADOS!

This Montpellier-based group will transport audiences to the heart of the lively, danceable rhythms of BOSSA NOVA and SAMBA.

German :

Bevor Sie in den Urlaub fahren, können Sie sich in BOUTONNET mit einem Gratiskonzert von OS CACHEADOS aufwärmen!

Diese Gruppe aus Montpellier wird das Publikum in die mitreißenden und tanzbaren Rhythmen der BOSSA NOVA und der SAMBA entführen.

Italiano :

Prima di partire per le vacanze, BOUTONNET sarà animata da un concerto gratuito degli OS CACHEADOS!

Questo gruppo di Montpellier trasporterà il pubblico nel cuore dei ritmi vivaci e ballabili della BOSSA NOVA e della SAMBA.

Espanol :

Antes de irse de vacaciones, BOUTONNET se anima con un concierto gratuito de OS CACHEADOS

Este grupo de Montpellier transportará al público al corazón de los ritmos vivos y bailables de la BOSSA NOVA y la SAMBA.

L’événement FÊTE DES VACANCES Montpellier a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT MONTPELLIER