Fête des vacances Saint-Hilaire-la-Treille dimanche 24 août 2025.

Le bourg Saint-Hilaire-la-Treille Haute-Vienne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Préparez-vous à passer une journée animée ! Au programme vide grenier, vide dressing, marché de producteurs et créateurs à partir de 7h, concours de pêche à 8h, fête foraine et kermesse, tournois de sumotori à 16h, buvette, food trucks en journée et repas le soir et feu d’artifice et soirée animée pour bien clôturer la journée ! .

Le bourg Saint-Hilaire-la-Treille 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 53 69 16

