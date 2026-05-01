Fête des vélos en folie à Laon Laon
Fête des vélos en folie à Laon Laon mercredi 20 mai 2026.
Laon
Fête des vélos en folie à Laon
124 Rue Pierre Curtil Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Un événement sportif et ludique organisé à l’occasion du passage des 4 jours de Dunkerque à Laon; au menu, des parcours à bosses, des vélos rigolos et smoothie, et des jeux !
RV chez PharmaCycle de 13h à 16h30 !
Un événement sportif et ludique organisé à l’occasion du passage des 4 jours de Dunkerque à Laon; au menu, des parcours à bosses, des vélos rigolos et smoothie, et des jeux !
RV chez PharmaCycle de 13h à 16h30 ! .
124 Rue Pierre Curtil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 29 55 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sporty and fun event organized to mark the passage of the 4 days from Dunkirk to Laon; on the menu: mogul courses, fun and smoothie bikes, and games!
See you at PharmaCycle from 1pm to 4:30pm!
L’événement Fête des vélos en folie à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Spectacle à Laon Un garçon ordinaire Laon 21 mai 2026
- Exposition à Laon Voitures, épures… Laon 22 mai 2026
- Théâtre à Laon Si Laon m’était contée Laon 22 mai 2026
- Circuit Historique de Laon Laon 23 mai 2026
- Repair café à Laon Laon 23 mai 2026