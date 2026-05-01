Laon

Fête des vélos en folie à Laon

124 Rue Pierre Curtil Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Un événement sportif et ludique organisé à l’occasion du passage des 4 jours de Dunkerque à Laon; au menu, des parcours à bosses, des vélos rigolos et smoothie, et des jeux !

RV chez PharmaCycle de 13h à 16h30 !

Un événement sportif et ludique organisé à l’occasion du passage des 4 jours de Dunkerque à Laon; au menu, des parcours à bosses, des vélos rigolos et smoothie, et des jeux !

RV chez PharmaCycle de 13h à 16h30 ! .

124 Rue Pierre Curtil Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 29 55 31

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English :

A sporty and fun event organized to mark the passage of the 4 days from Dunkirk to Laon; on the menu: mogul courses, fun and smoothie bikes, and games!

See you at PharmaCycle from 1pm to 4:30pm!

L’événement Fête des vélos en folie à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Laon