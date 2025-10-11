Fête des vendanges 2025 Saint-Émilion

Fête des vendanges 2025 Saint-Émilion samedi 11 octobre 2025.

Fête des vendanges 2025

Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

La Fête des Vendanges, le weekend du 11 & 12 octobre 2025 !

51 Grands Crus Classés de Saint-Émilion vous présentent la troisième édition de leur Fête des Vendanges, un week-end de convivialité, partages et rencontres pour tous les amateurs de vins les 11 & 12 octobre 2025 !

Rendez-vous à Saint-Émilion pour 2 journées de rencontres et de découvertes avec un programme articulé autour de nos Grands Vins et du patrimoine de notre appellation balades à travers notre magnifique vignoble, visites de lieux emblématiques de notre patrimoine, ateliers gourmands et dégustations exclusives.

Grand temps fort lors de ce week-end

le Diner de la Gerbaude ! au Château Daussault dans la tradition des grandes tablées vigneronnes.

Un rendez-vous annuel exceptionnel & incontournable ! .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 11 49 34

English : Fête des vendanges 2025

German : Fête des vendanges 2025

Italiano :

Espanol : Fête des vendanges 2025

L’événement Fête des vendanges 2025 Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Saint-Emilion