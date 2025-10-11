Fête des vendanges 2025 Saint-Émilion
Fête des vendanges 2025 Saint-Émilion samedi 11 octobre 2025.
Fête des vendanges 2025
Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
La Fête des Vendanges, le weekend du 11 & 12 octobre 2025 !
51 Grands Crus Classés de Saint-Émilion vous présentent la troisième édition de leur Fête des Vendanges, un week-end de convivialité, partages et rencontres pour tous les amateurs de vins les 11 & 12 octobre 2025 !
Rendez-vous à Saint-Émilion pour 2 journées de rencontres et de découvertes avec un programme articulé autour de nos Grands Vins et du patrimoine de notre appellation balades à travers notre magnifique vignoble, visites de lieux emblématiques de notre patrimoine, ateliers gourmands et dégustations exclusives.
Grand temps fort lors de ce week-end
le Diner de la Gerbaude ! au Château Daussault dans la tradition des grandes tablées vigneronnes.
Un rendez-vous annuel exceptionnel & incontournable ! .
Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 11 49 34
