Fête des vendanges à Albas Albas

Fête des vendanges à Albas

Le comité des fêtes d’Albas célèbre les vendanges avec vous. A cette occasion, toutes les cuves sont remplies et une journée riche en animations vous est préparée. .

Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69

English :

The Albas festival committee celebrates the grape harvest with you

German :

Das Festkomitee von Albas feiert mit Ihnen die Weinlese

Italiano :

Il comitato della Festa delle Albas festeggia con voi la vendemmia

Espanol :

La comisión de fiestas de Albas celebra la vendimia contigo

