Fête des vendanges à Albas Albas

Albas Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le comité des fêtes d’Albas célèbre les vendanges avec vous. A cette occasion, toutes les cuves sont remplies et une journée riche en animations vous est préparée. .
Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69
English :
The Albas festival committee celebrates the grape harvest with you
German :
Das Festkomitee von Albas feiert mit Ihnen die Weinlese
Italiano :
Il comitato della Festa delle Albas festeggia con voi la vendemmia
Espanol :
La comisión de fiestas de Albas celebra la vendimia contigo
