FÊTE DES VENDANGES À CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers

FÊTE DES VENDANGES À CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers samedi 27 septembre 2025.

FÊTE DES VENDANGES À CASTELNAU DE GUERS

Le Château Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Fête des vendanges à Castelnau dans la cour du Château

Fête des vendanges organisée par le COC en partenariat avec Cap’o bar

Samedi 27 septembre dans la cour du château.

– Concours de pétanque en doublette 6€ par équipe Inscriptions à 13h00

– Restauration et buvette sur place

– Concert à partir de 20h00 avec le duo Emphase .

Le Château Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie info@castelnau-de-guers.com

English :

Fête des vendanges à Castelnau in the Château courtyard

German :

Erntedankfest in Castelnau im Hof des Schlosses

Italiano :

Festa delle vendemmie a Castelnau nel cortile del castello

Espanol :

Fiesta de la venta en Castelnau en el patio del castillo

L’événement FÊTE DES VENDANGES À CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE