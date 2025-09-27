FÊTE DES VENDANGES À CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers
Le Château Castelnau-de-Guers Hérault
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Fête des vendanges à Castelnau dans la cour du Château
Fête des vendanges organisée par le COC en partenariat avec Cap’o bar
Samedi 27 septembre dans la cour du château.
– Concours de pétanque en doublette 6€ par équipe Inscriptions à 13h00
– Restauration et buvette sur place
– Concert à partir de 20h00 avec le duo Emphase .
Le Château Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie info@castelnau-de-guers.com
English :
Fête des vendanges à Castelnau in the Château courtyard
German :
Erntedankfest in Castelnau im Hof des Schlosses
Italiano :
Festa delle vendemmie a Castelnau nel cortile del castello
Espanol :
Fiesta de la venta en Castelnau en el patio del castillo
