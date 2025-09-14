FÊTE DES VENDANGES À ECOJARVI Saint-André-de-Sangonis

FÊTE DES VENDANGES À ECOJARVI Saint-André-de-Sangonis dimanche 14 septembre 2025.

FÊTE DES VENDANGES À ECOJARVI

Chemin du Tuas Saint-André-de-Sangonis Hérault

ECOJARVI, jardin partagé coopératif et la maison de l’agriculture vivrière vous invitent pour la fête des vendanges.

9h Cueillette du raisin avec différenciation des grappes à jus, grappes à raisins secs

12h Tour du jardin et du projet

12h30: Repas partagé avec grillades (assiettes et couverts fournis)

14h: Atelier pressurage avec pressoir à cliquet centenaire, mise en bouteille et pasteurisation

Atelier raisins secs entiers (raisin de Noêl), ou égrainnés pour raisins secs

Réservation souhaitée. Vous repartirez avec du délicieux raisin .

Chemin du Tuas Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 70 82 14 65

English :

ECOJARVI, a cooperative shared garden, and the Maison de l’agriculture vivrière invite you to the fête des vendanges.

German :

ECOJARVI, ein genossenschaftlicher Gemeinschaftsgarten, und das Haus der Nahrungsmittellandwirtschaft laden Sie zum Erntedankfest ein.

Italiano :

ECOJARVI, una cooperativa di giardini condivisi, e la Maison de l’agriculture vivrière vi invitano alla festa dei venditori.

Espanol :

ECOJARVI, huerto compartido cooperativo, y la Maison de l’agriculture vivrière le invitan a la fête des vendanges.

