Fête des vendanges à Pamproux Pamproux

Fête des vendanges à Pamproux Pamproux dimanche 28 septembre 2025.

Fête des vendanges à Pamproux

place du président Pierre Mendès France Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

C’est déjà le temps de la Fête des Vendanges ! Réservez votre dimanche 28 Septembre !

Venez célébrer les vendanges comme autrefois, dans la bonne humeur et la convivialité de notre village

Au programme

– Vendanges à la Côte Belet bottes, sécateurs & bonne humeur bienvenus !

– Retour en fanfare avec la Banda de Smarves derrière le cheval qui portera la récolte Pressage des raisins & dégustation offerte dès 12h vente de jus de raisin au litre (apportez vos bouteilles !)

-Randonnée pédestre départ groupé 8h30

– Marché de producteurs & artisanat toute la journée

– Gourmandises locales à déguster sur place ou à emporter

– Buvette avec les Amis de la Joie & restauration avec vos commerçants (réservation conseillée auprès du Bar des Halles ou Boulangerie La Boite à Pains)

Festival de la Craie & peinture sur tuiles animations gratuites, matériel fourni

– Balades en calèche .

place du président Pierre Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 82 lespamprofolies@gmail.com

English : Fête des vendanges à Pamproux

German : Fête des vendanges à Pamproux

Italiano :

Espanol : Fête des vendanges à Pamproux

L’événement Fête des vendanges à Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Haut Val De Sèvre