Fête des vendanges à Pamproux Pamproux
place du président Pierre Mendès France Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
C’est déjà le temps de la Fête des Vendanges ! Réservez votre dimanche 28 Septembre !
Venez célébrer les vendanges comme autrefois, dans la bonne humeur et la convivialité de notre village
Au programme
– Vendanges à la Côte Belet bottes, sécateurs & bonne humeur bienvenus !
– Retour en fanfare avec la Banda de Smarves derrière le cheval qui portera la récolte Pressage des raisins & dégustation offerte dès 12h vente de jus de raisin au litre (apportez vos bouteilles !)
-Randonnée pédestre départ groupé 8h30
– Marché de producteurs & artisanat toute la journée
– Gourmandises locales à déguster sur place ou à emporter
– Buvette avec les Amis de la Joie & restauration avec vos commerçants (réservation conseillée auprès du Bar des Halles ou Boulangerie La Boite à Pains)
Festival de la Craie & peinture sur tuiles animations gratuites, matériel fourni
– Balades en calèche .
place du président Pierre Mendès France Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 91 19 82 lespamprofolies@gmail.com
