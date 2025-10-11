Fête des vendanges à Pujols Pujols

Fête des vendanges à Pujols Pujols samedi 11 octobre 2025.

Rue du Temple Pujols Gironde

La première fête des vendanges de l’association ASPOT de Pujols aura lieu le samedi 11 octobre.

Cet événement a pour but de créer un moment de convivialité et de partage pour l’ensemble des habitants de notre territoire. Les festivités débuteront à 14h avec un programme riche et varié

• Animation musicale avec un DJ

• Marché artisanal regroupant des créateurs locaux

• Démonstrations de danse par des talents de la région

• Exposition des travaux des élèves de l’école

• Diverses autres animations pour petits et grands

La journée se clôturera par un repas (sur réservation au 06 70 65 76 02) dont le menu est le suivant

• Assiette de charcuterie

• Poitrine de porc avec pommes de terre

• Tarte aux pommes .

Rue du Temple Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 76 02

