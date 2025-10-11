Fête des vendanges à Pujols Pujols
Fête des vendanges à Pujols Pujols samedi 11 octobre 2025.
Fête des vendanges à Pujols
Rue du Temple Pujols Gironde
La première fête des vendanges de l’association ASPOT de Pujols aura lieu le samedi 11 octobre.
Cet événement a pour but de créer un moment de convivialité et de partage pour l’ensemble des habitants de notre territoire. Les festivités débuteront à 14h avec un programme riche et varié
• Animation musicale avec un DJ
• Marché artisanal regroupant des créateurs locaux
• Démonstrations de danse par des talents de la région
• Exposition des travaux des élèves de l’école
• Diverses autres animations pour petits et grands
La journée se clôturera par un repas (sur réservation au 06 70 65 76 02) dont le menu est le suivant
• Assiette de charcuterie
• Poitrine de porc avec pommes de terre
• Tarte aux pommes .
Rue du Temple Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 76 02
