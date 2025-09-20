Fête des vendanges Ammerschwihr

Fête des vendanges Ammerschwihr samedi 20 septembre 2025.

Fête des vendanges

Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

Dans une ambiance conviviale et musicale, découvrez le grand cru Kaefferkopf, le vin nouveau et savourez le fameux repas du vendangeur.

Venez passer un bon moment, allez à la rencontre des vignerons, découvrez leur vin nouveau et leurs vins dont le fameux grand cru Kaefferkopf.

Régalez-vous avec le fameux repas du vendangeur composé de charcuteries, pain et de noix tout en profitant de l’ambiance musicale. Possibilité de tartes flambées, desserts et buvette…

Apportez votre casse-noix!

Une ambiance musicale anime cette soirée conviviale.

Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 ma.ammer@calixo.net

English :

In a friendly, musical atmosphere, discover the Kaefferkopf Grand Cru, the new wine and enjoy the famous grape-picker’s meal.

German :

Entdecken Sie in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre den Grand Cru Kaefferkopf, den neuen Wein und genießen Sie das berühmte Essen des Weinlesers.

Italiano :

In un’atmosfera amichevole e musicale, scoprite il Grand Cru Kaefferkopf, il vino nuovo e gustate il famoso pasto del vendemmiatore.

Espanol :

En un ambiente agradable y musical, descubra el Grand Cru Kaefferkopf, el nuevo vino y disfrute de la famosa comida de vendimiadores.

